Son dakika haber... Malkara'da uyuşturucu operasyonu; 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 6 kişiden 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malkara ilçesinde yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
Operasyonların ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa