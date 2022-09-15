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Son dakika haber! Malatya'daki kazalar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Malatya'daki kazalar kamerada

Son dakika haberi... Malatya'da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar kameralara yansıdı.

Malatya'da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar kameralara yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Malatya'dan iki kaza da yer aldı. 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşılan görüntülerde, kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görüldü. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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