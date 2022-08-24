Cep telefonu hırsızı kamerada 3. Sayfa Haberleri Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir mağazaya girerek 2 adet cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir mağazaya girerek 2 adet cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Keçiören'de bir kişi giyim mağazasına girdi ve tezgahtaki 2 cep telefonunu çalarak olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Hırsızlık anı mağazadaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. (Hidayet Türkyılmaz/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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