Cep telefonu hırsızı kamerada
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir mağazaya girerek 2 adet cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir mağazaya girerek 2 adet cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Keçiören'de bir kişi giyim mağazasına girdi ve tezgahtaki 2 cep telefonunu çalarak olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Hırsızlık anı mağazadaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa