Son dakika haber | Maç sonrası saha karşıtı: Halı sahada silahla dehşet saçtı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: - Maç sonrası saha karşıtı: Halı sahada silahla dehşet saçtı Tekirdağ'da halı sahada oynanan final maçının ardından sahaya elinde silahla giren zanlı etrafa ateş ederek dehşet saçtı. - Maç sonrası saha karşıtı: Halı sahada silahla dehşet saçtı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da halı sahada oynanan final maçının ardından sahaya elinde silahla giren zanlı etrafa ateş ederek dehşet saçtı. Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Büyükyoncalı Mahallesinde halı sahada oynanan final maçının ardından saha içerisine elinde silahla giren Y.K. futbolcularının üzerine ateş etmeye başladı. Y.K.'ya olay yerinde bulunan jandarma ekipleri müdahale ederek zanlıyı etkisiz hale getirirken, kısa süreli yaşanan arbedenin ardından Y.K. gözaltına alındı. Y.K.'nın etrafa ateş ettiği tabancanın kuru sıkı olduğu öğrenilirken, yaşanan arbede, panik ve dehşet anları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerimi sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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