Son dakika haberleri... Lojistik deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Lojistik deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Son dakika haberler... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

 - Güncelleme:

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ve TOMA'larla müdahale edilen yangında, deponun yanan 3 bölümünden 1'i tamamen söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; saat 10.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şirinköy Caddesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne ait ek hizmet binası ve depolarda yangın çıktı. Emniyete ait araç ve gereçlere ait yedek parçalar ile personel malzemelerinin bulunduğu depoyu kaplayan alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. 3 bölümden oluşan depodan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından gözüktü.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Lojistik binasının yakınında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli TOMA'lar da yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının bitişikteki 112 Acil Komuta Merkezine ulaşmaması için yoğun bir mücadele sergilendi. Deponun yanan 3 bölümünden 1'isi tamamen söndürülürken, diğer bölümlerdeki yangının kontrol altına alınmasının an meselesi olduğu belirtildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi İtfaiye Denizli 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title