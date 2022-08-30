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Son dakika haber... Kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan gaspçı çift tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan gaspçı çift tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Kağıthane'de güpegündüz kuyumcuyu soymaya çalışırken çevredeki esnafın linç girişiminden polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alınan gaspçı çift sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kağıthane'de güpegündüz kuyumcuyu soymaya çalışırken çevredeki esnafın linç girişiminden polis ekipleri tarafından kurtarılarak gözaltına alınan gaspçı çift sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda cerrahi maskeli biri kadın iki gaspçı müşteriymiş gibi kuyumcuya girmiş, kuyumcu Yaşar Güngör'e biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalışmıştı. Gaspçılar kendilerine direnen kuyumcuya bu kez de kurusıkı tabancanın kabzasıyla yaralayarak etkisiz hale getirmişti. Kadın gaspçı ardından tezgahın arkasına geçerek elindeki çantaya ziynet eşyalarını ve paraları doldurmuş, kuyumcudaki sesleri duyan çevredeki esnaf koşarak dükkanın önüne gelmişti. Dışarıya çıkan gaspçı esnaf tarafından tabure, yumruk ve tekmelerle dövülmüştü. Polis ekipleri anlık müdahaleyle linç girişiminde bulunulan gaspçıyı ve yanındaki kadın gaspçıyı esnafın elinden kurtarmıştı. Gözaltına alınan gaspçı Rıza Ö. ve Hatice D. emniyete götürülmüştü. Burnu kırılan ve başının çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar Güngör kaldırıldığı hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. Emniyette ifadeleri alınarak "yağma-gasp" suçundan adli işlem yapılan çift, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Gaspçı çift çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yaşar Güngör Kağıthane 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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