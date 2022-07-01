Son dakika haberi! Kuveyt'te depo yangını: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuveyt'in Mina Abdullah kentinde bir depoda çıkan yangına müdahale eden 5 itfaiye görevlisi yaralandı.
Kuveyt'in Mina Abdullah kentinde bir depoda çıkan yangına müdahale eden 5 itfaiye görevlisi yaralandı.
Kuveyt'in Mina Abdullah kentinde elektrik kabloları ve ev gereçlerinin bulunduğu 500 metrekarelik alana sahip bir depoda yangın çıktı. Kuveyt İtfaiye Teşkilatı, yangına müdahale eden 5 itfaiye görevlisinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, yangının 4 itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürüldüğü belirtilirken, yaralanan itfaiye görevlilerinin hastaneye sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
(Muhammed Rabah - İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa