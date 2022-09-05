Son dakika haber | Kütahya OSB'de iş kazası: 1 ölü, 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, metal levha üretimi yapan bir fabrikada taşıma vincinin devrilmesi sonucu 30 yaşındaki Onur Cem Kara olay yerinde hayatını kaybederken, Y.T., M.H.Ö. ve M.N.O yaralandı. Yaralı işçiler Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Organize Sanayi Bölgesi Kütahya OSB 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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