Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 859 adet sentetik ecza ele geçirildi

Son dakika haberleri: Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince durdurulan araçta ve bir evde yapılan aramada toplam 859 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince durdurulan araçta ve bir evde yapılan aramada toplam 859 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan içerisinde U.E. isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, 588 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu şüpheli U. E.'nun T. B. E. isimli şahısla birlikte hareket ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, 271 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 2 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek. - KÜTAHYA