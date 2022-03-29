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Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti şüphelisi 3 şahıs, bin 62 gram sıvı metamfetamin, 4.94 gram bonzai, 1.53 gram esrar, 4.19 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ile yakalandı.

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Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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