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Son dakika haber! Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kütahya'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 115,77 metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 115,77 metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, 66.07 gram metamfetamin maddesi, 4 adet sentetik ecza, şahsın ikametinde yapılan aramada ise 49.70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Thor'un uyuşturucuyu bulduğu anlar saniye saniye işte böyle kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.K. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KÜTAHYA

Son dakika haber! Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, Kütahya, Thor, 3. Sayfa, Haberler

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