Son dakika haber | Kütahya'da narkotik operasyonları

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda Uyuşturucu Madde Kullanma suçundan 26 olayda 33 şahsa işlem yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüzce 11-18 Eylül 2022 günleri arasında yapılan çalışmalarda, Uyuşturucu Madde Kullanma suçundan 26 olayda 33 şahsa işlem yapılmış ve serbest bırakılmışlar, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçundan iki olayda işlem yapılan toplam 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır.

Bu olaylarda, 342,7 gram metamfetamin, 24,46 gram esrar maddesi,15,30 gram skunk maddesi, 14 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir" denildi. - KÜTAHYA