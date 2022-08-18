Son dakika haber... Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Karaova Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 UV 641 plakalı otomobil, sürücüsü Atakan Karaçelik'in henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile Karaçelik otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karaçelik ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Karaçelik hayatını kaybetti. Karaçelik'in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN