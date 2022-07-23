Kurusıkı tabancaları gerçek silahlara çeviren adrese polis baskını Kurusıkı tabancaları gerçek silahlara çeviren adrese polis baskını Gaziantep polisi kurusıkı tabancaların gerçek silaha çevrildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Kurusıkı tabancaları gerçek silahlara çeviren adrese polis baskını GAZİANTEP - Gaziantep polisi kurusıkı tabancaların gerçek silaha çevrildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Şahinbey ilçesinde silah ticareti ile kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği tespit edilen bir ikamette yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 4 adet fişek ve muhtelif silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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