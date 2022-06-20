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Son dakika haber! Kurbanlarını farklı yöntemle dolandıran bağımlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Kurbanlarını farklı yöntemle dolandıran bağımlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Denizli'de kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan madde bağımlısı tutuklandı.

Denizli'de kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan madde bağımlısı tutuklandı.

Denizli'de kendisini kamu görevlisi ve banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan, uyuşturucu madde satın alıp kabul etmek suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli operasyonla yakalandı. İşlemleri işin emniyete götürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Sigorta Banka 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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