Kumar operasyonunda polisi bile şaşırtan düzenek

Kumar operasyonunda kumandayla zemine gizlenen tombala düzeneği ele geçirildi

48 kişiye 87 bin 312 TL para cezası

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda 48 kişiye idari para cezası uygulanırken, fayans zemine gizlenen uzaktan kumandalı raylı sisteme sahip tombala makinesi dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Güllük Mahallesi'ndeki bir dernek binasında kumar oynatıldığını tespit etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında adrese operasyon düzenlendi. Dernek binası içerisinde kumar oynadıkları belirlenen 48 kişi 87 bin 312 TL para cezası uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan S.İ. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' ile 'mühür bozma' suçlarından yasal işlem yapıldı.

Tombala makinesini raylı sistemle zemine gizlemişler

Öte yandan, polis ekiplerince bina içerisinde yapılan aramada, mutfak bölümünde fayans zemine gizlenmiş vaziyette tombala makinesi bulundu. Yapılan incelemelerde tombala cihazının elektronik raylı sistemle zemine saklandığı ve uzaktan kumanda yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılabildiği anlaşıldı. Kumandayla düzeneği çalıştıran polis ekipleri, cihazın içerisinde tombala makinesi, tombala kartları ve çekiliş topları ele geçirdi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa