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Son dakika haber | Küfür yüzünden çıkan kavgada birbirlerini yaraladılar

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Küfür yüzünden çıkan kavgada birbirlerini yaraladılar

Son dakika haberler: Antalya'da iki kişi arasında küfür nedeniyle çıkan kavgada iki şahıs da yaralandı.

Antalya'da iki kişi arasında küfür nedeniyle çıkan kavgada iki şahıs da yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezine doğru giden iki kişi, küfür nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet K. ve Harun K. birbirlerini darp ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya Altay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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