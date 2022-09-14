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Tekme tokatlı yol vermeme kavgası

3. Sayfa Haberleri

Küçükçekmece'de, yol vermeme kavgasında çıkan tartışma kavgaya neden oldu.

Küçükçekmece'de, yol vermeme kavgasında çıkan tartışma kavgaya neden oldu. Kavgada 3 kişi kendilerine yol vermeyen genci tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. edinilen bilgiye göre, arabayla giden bir grup genç iddiaya göre kendilerine yol vermeme nedeniyle bir sürücü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle arabadan inen grup, diğer genç sürücüye saldırarak tekme tokat darp etmeye başladı.

Genç aracına binmeye çalıştıkça diğerleri saldırmaya devam etti. Diğer sürücüler ve kadınların araya girmesiyle genç arabaya binerek kaçtı. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Medeni Topaloğlu - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece 3. Sayfa Güncel Haberler

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