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Son dakika haber | Küçükçekmece'de taraftarların 'duba ve sandalye'li kavgası kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Küçükçekmece'de taraftarların 'duba ve sandalye'li kavgası kamerada

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de, sokakta birbirine laf atan Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları duba ve sandalyelerle birbirine girdi.

Küçükçekmece'de, sokakta birbirine laf atan Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları duba ve sandalyelerle birbirine girdi. Polisin gelmesiyle gruplar kaçarken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kavga, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Beşyol Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftar grupları sokakta birbirine laf attı. Tartışmanın büyümesiyle iki takım taraftarları tekme ve tokatlarla birbirine saldırmaya başladı. Kavga daha da büyüyünce taraftarlar birbirlerine duba ve kafelerin sandalyeleriyle vurmaya başladı. Dakikalarca süren kavgayı taraftarlar hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine polisin gelmesiyle gruplar dağılmaya başladı.

Taraftarların birbirine duba ve sandalye ile birbirine vurduğu kavga anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Görüntülerde daha sonra polisin gelip siren çaldığını duyan taraftarlar etrafa kaçıştığı görülüyor.

Kavga ile ilgili konuşan Ozan isimli kafe sahibi, "İki taraftar grubu arasında sorun varmış, öğlene doğru iki taraf da toplanıyor. Kafenin sol köşesinde bir grup vardı, kafenin sağ 5-6 metre ilerisinde buluştular. Önce konuştular sonra grup birbirine girdi. Tasvip etmediğimiz şeyler, spor bu değil. Kafe ile alakası yok, sokakta başlayan bir şey, hatta kafenin de iki tane sandalyesi kırıldı. Umarım arkadaşlar durumu devam ettirmezler" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece Fenerbahçe Beşiktaş kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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