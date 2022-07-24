Son dakika haber... Küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın

Son dakika haberi: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında çıkan yangında çiftlikte bulunan küçükbaş hayvanlardan bazılarının telef olduğu ve ambarda bulunan balyaların yandığı belirtildi. Olay anında müdahale eden Yenişehir itfaiyesinin yanı sıra bölge itfaiyelerinden takviye istendi. Olay yerine giden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Yangının henüz çıkış nedeni bilmiyoruz, üzücü bir olay. Yenişehir itfaiyesi ve diğer bölgelerden itfaiyeler olaya anında müdahale etti. Belediye olarak biz de olayı yakından takip ediyoruz. Kepçe, grayder ve kamyonlarımız ile çalışmalara katıldık. Çiftlik sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte üzerimize düşen ne varsa Yenişehir Belediyesi olarak yerine getireceğiz" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenişehir Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title