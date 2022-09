Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Küçük kız babasıyla kavganın ortasında kaldı

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Küçük kız babasıyla kavganın ortasında kaldı

Kağıthane'de bir şahıs sokakta karşılaştığı husumetlisinin yanındaki silahla bacağından yaraladı

Silahlı saldırgan ise husumetlisi tarafından bacağından bıçaklandı

Kağıthane polisinin yakaladığı iki saldırgan tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane'de sokakta karşılaştığı husumetlisiyle yaşadığı tartışma sonucu yanındakini silahla vuran şahıs, husumetlisi tarafından bacağından bıçaklandı. Kaldırımda babasıyla birlikte yürüyen kız çocuğu ise kavganın ortasında kaldı. Dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki ay saat 22.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde arkadaşı Cihat Y. ile yürüyen Umut Ö. (22), husumetlisi Ramazan C. ile karşılaştı. Cihat Y. ve Ramazan C. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Araya giren arkadaşları, tarafları yol kenarına alarak konuşmak istedi. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan Ramazan C. yanında bulunan tabancayı eline alarak tehditler savurmaya başladı.

Husumetlisini bacağından vurunca bıçaklandı

Elindeki tabanca ile tehditler savuran Ramazan C., daha sonra araya girmeye çalışanları atlatarak yanına geldiği Cihat Y.'yi silahla bacağından vurdu. Bu sırada Cihat Y.'nin yanında bulunan arkadaşı Umut Ö. ise Ramazan C.'yi bıçakla bacağından yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışanlar, yaralı şahsın rastgele ateş etmesi üzerine araçların arkasına saklanarak beklemeye başladı.

Babasıyla yürüyen küçük kız kavganın ortasında kaldı

Bıçakla yaralanan Ramazan C., husumetlisinin bulunduğu bölgeye doğru rast gele birkaç el daha ateş etti. Bu sırada kaldırımda babasıyla birlikte oyun oynayarak yürüyen küçük kız, kavganın ortasında kaldı. Babası küçük kızı hemen alıp bölgeden uzaklaştırdı. Bıçakla yaralanan Ramazan C. daha sonra cadde üzerinde bekleyen bir araca binerek özel bir hastaneye gitti. Tabanca ile vurulan Cihat Y. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kağıthane Asayiş polisinin yakaladığı iki saldırgan tutuklandılar

Olay yerinde inceleme başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaptıkları çalışma sonrasında Ramazan C.'yi ve Umut Ö.'yü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı. Emniyette "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kaydı bulunan Ramazan C. ve "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından kaydı bulunan Umut Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahla husumetlisini bacağından vuran Ramazan C. ve onu bıçaklayan Umut Ö. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan silahlı kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.