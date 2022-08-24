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Son dakika haber: Kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan 8 şahıs gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan 8 şahıs gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kocaeli ve İzmir'de sosyal medya hesaplarından, vatandaşları kredi vadiyle dolandırdıkları iddia edilen 8 şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli ve İzmir'de sosyal medya hesaplarından, vatandaşları kredi vadiyle dolandırdıkları iddia edilen 8 şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bazı şahısların sosyal medya hesapları üzerinden maddi sıkıntı çeken vatandaşları, kredi vaadiyle dolandırdıkları ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şahısların ücret karşılığında temin ettikleri banka hesaplarına kredi tahsis ücreti, kredi sigorta ücreti, kredi ilk taksiti gibi bahaneler ile vatandaşlara para yatırmalarını sağladıkları, bu paraların ise İzmit ilçesinde bulunan ATM cihazlarından çekildiği tespit edildi. Belirlenen adreslere polis ekiplerince düzenlenen operasyon çerçevesinde Kocaeli'de 7 kişi, İzmir'de ise 1 kişi olmak üzere toplam 8 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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