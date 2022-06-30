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Son dakika haber | Köpeklerin saldırısına uğrayan minik Asaf hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Köpeklerin saldırısına uğrayan minik Asaf hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Ağrı'da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Ağrı'da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan Ali Asaf Aktekin, çevredekilerin yardımıyla köpek sürüsünden kurtarılarak Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan minik Asaf, burada yapılan müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi. Buradan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen minik Asaf, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi Akdilek köyünde toprağa verildi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Patnos Ağrı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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