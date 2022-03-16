Son dakika haber: Köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada karı-kocaya kurşun yağdırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada karı-kocaya kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada karı-kocaya kurşun yağdırdı

Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kadın, karı-kocayı silahla vurarak yaraladı.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kadın, karı-kocayı silahla vurarak yaraladı.

Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No'lu sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu H.S.(52) ve eşi B.S.'ye (42) balkondan ateş etti. Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya, Akyazı, Köpek, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title