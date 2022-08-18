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Son dakika haber | Kopan elektrik teli kadınların üzerine düştü: 2'si ağır 5 yaralı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kopan elektrik telinin evin önünde oturan kadınların üzerine düşmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kopan elektrik telinin evin önünde oturan kadınların üzerine düşmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Haydarahmet Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleden geçen elektrik teli koparak evin önünde oturan kadınların üzerine düştü. Elektrik akımına kapılan Ayfer E., İslim E., Yeter E., Halide E. ve Esma E. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DEDAŞ İLGİLENMEDİ İDDİASI

Daha önce birçok defa Dicle Elektrik (Dedaş) ekiplerine elektrik telleriyle ilgili görüşme gerçekleştirdiklerini iddia eden Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, kimsenin gelip ilgilenmediğini söyledi. Olay yerine giden mahalleye giden jandarma ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Hüseyin Bozkurt - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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