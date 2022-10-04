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Son dakika haber... Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Son dakika haberleri: Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların tamamlanmasının ardından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle A.B., A.Ü., H.I., M.R., F.T. ve Ç.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydişehir Operasyon Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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