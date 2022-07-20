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Son dakika haber! Konya'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber! Konya'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına operasyon

Son dakika habere göre Konya'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 73 kişiden 11'i çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 73 kişiden 11'i çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Narkotik ekiplerinin 13-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 16 kilo esrar, 1 buçuk kilo metamfetamin, 1.3 kilo sentetik kannabinoid, 335 kök Hint keneviri, 30 bin 500 adet uyuşturucu hap, 9 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 450 adet fişek, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi ve suç geliri 92 bin 225 liraya el konuldu. Uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik 41 farklı olayda 73 şahıs yakalanırken 17 şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şahsın ise emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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