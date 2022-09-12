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Son dakika haber! Konya'da büyükbaş ağılında yangın

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Konya'da büyükbaş ağılında yangın

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde büyükbaş ağılında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde büyükbaş ağılında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesinde Serkan Köylüoğlu'na ait ağılda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki ağılda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağıldan yükselen dumanların fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptığı soğutma çalışmalarının ardından yangını söndürdü. Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen ağılda yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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