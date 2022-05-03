Son dakika haber | Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan tırın şarampole devrildiği kazada sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik- Yenişehir karayolunda seyir halinde bulunan 16 AKN 191 plakalı tır sürücüsü G.Ş., Taşçılar köyü mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafındaki şarampole devrilirken, sürücü G.Ş. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı

Öte Bilecik-Yenişehir yolu kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa