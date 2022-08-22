Son dakika haber | Kontrolden çıkan otomobil durağa girdi: 1 ölü, 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza, D-650 Karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ş. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak durağa çarptı. Meydana gelen kazada otomobil takla atarak durabilirken, durakta bekleyen Hasan Y., sürücü N.Ş., otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ş. ve E.Ş. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Hasan Y'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pamukova Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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