Kontrolden çıkan otobüs akaryakıt istasyonuna daldı: 1 yaralı - Haberler

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Kontrolden çıkan otobüs akaryakıt istasyonuna daldı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde kontrolden çıkan otobüsün akaryakıt istasyonuna dalması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde kontrolden çıkan otobüsün akaryakıt istasyonuna dalması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Bijnor'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1 kişi yaralanırken, can kaybı olmadı. Kaza anı anbean istasyondaki güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınırken, görüntülerde otobüsün süratli bir şekilde istasyona girdiği ve bir kamyonete ardından akaryakıt pompasına çarptığı görüldü.

Kaza anında bir kişi ise son anda otobüsün çarptığı kamyonet ile akaryakıt pompasının arasında kalmaktan kurtuldu.

(Serkan Bayar/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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