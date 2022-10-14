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Son dakika haber! Kocaeli polisinden dev operasyon: Tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Kocaeli polisinden dev operasyon: Tonlarca kaçak nargile tütünü, binlerce makaron ele geçirildi

Son dakika haber: Kocaeli'de polis ekiplerince bir araçta ve iş yerinin deposunda yapılan aramada 2 ton 434 kilogram kaçak nargile tütünü, 176 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince bir araçta ve iş yerinin deposunda yapılan aramada 2 ton 434 kilogram kaçak nargile tütünü, 176 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Çayırova ve İzmit ilçesinde kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan araçta ve bir iş yerinin deposunda yapılan aramada çeşitli marka ve paketler halinde 2 ton 434 kilogram kaçak nargile tütünü, 176 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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