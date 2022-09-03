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Son dakika haber! Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

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Son dakika haber! Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Son dakika haberi... Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonda onlarca gram uyuşturucu ve 247 kök hint keneviri ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonda onlarca gram uyuşturucu ve 247 kök hint keneviri ele geçirildi. Yakalanan 22 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit, Gölcük, Kartepe ve Gebze ilçelerinde 8 farklı yerde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 247 kök hint keneviri bitkisi, 583 gram esrar, bin 1 ecstasy, 15 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 1 gram eroin, 1 av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 TL nakit para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken yakalanan 22 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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