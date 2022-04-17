Son dakika haber | Kocaeli'de üç farklı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber | Kocaeli'de üç farklı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Kocaeli'de üç farklı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen üç faklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıstan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen üç faklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıstan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çayırova ve Derince ilçesinde 14 Nisan Perşembe günü polis ekipleri uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan üç farklı operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 kilo 480 gram sentetik kannabinoid, 128,45 gram metamfetamin, 330 gram sıvı metamfetamin, 30 gram esrar,12 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve 250 TL nakit para ele geçirildi.

Olaya ilişkin yakalanan 5 kişiden ikisi serbest bırakılırken, A.H., I.Y. ve H.Y. isimli 3 şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutukladı. - KOCAELİ

Son dakika haber | Kocaeli'de üç farklı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika haber | Kocaeli'de üç farklı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika haber | Kocaeli'de üç farklı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Çayırova, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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