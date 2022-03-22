Kocaeli'de tefecilere operasyon: 5 gözaltı - Haberler

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Kocaeli'de tefecilere operasyon: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Kocaeli'de tefecilere operasyon: 5 gözaltı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen 5 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

- Kocaeli'de tefecilere operasyon: 5 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen 5 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kandıra ilçesinde tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki ifadeleri sürüyor.

Kocaeli'de tefecilere operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli'de tefecilere operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli'de tefecilere operasyon: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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