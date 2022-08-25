Son dakika haber | Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 1 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'de terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 Ağustos'ta düzenlenen operasyonların neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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