Son dakika haber! Kızları yaralı kurtulmuştu... Römorka çarpan otomobil sürücüsü toprağa verildi. 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde 2 kızının yaralı kurtulduğu kazada hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü toprağa verildi. Adana'nın Kozan ilçesinde 2 kızının yaralı kurtulduğu kazada hayatını kaybeden otomobilin sürücüsü toprağa verildi. Alınan bilgiye göre, dün akşam meydan gelen kazada, ilçe merkezinden aldığı kızları B.N.D (12) ve S.D'yi (8) Faydalı Mahallesi'ndeki evlerine götüren Murat Dağlı'nın (52) kullandığı 01 RE 597 plakalı otomobil, Mert Rıza Ö.'nün (24) kullandığı 40 DP 511 plakalı saman yüklü çift römorklu traktöre arkadan çarpmış, kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetmiş, kızları yaralanmıştı. Murat Dağlı'nın cenazesi Kozan Mezarlığında bugün öğle namazının ardından düzenlenen törenle toprağa verildi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kozan Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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