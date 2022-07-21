Kızılcahamam'da yangın paniği

ANKARA - ankara'nın kızılcahamam ilçesinde 7 katı bir apartmanın 3. Katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan Alevlerin sardığı dairede maddi hasar oluştu.

Olay Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Mahallesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 3. Katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede daireyi sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, Alevlerin yükseldiği dairedeki yangını güçlükle söndürdü.

Polis ekipleri bu sırada çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangında, dairede maddi hasar oluşurken neyseki ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda belirlenecek