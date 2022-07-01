Son dakika haber: Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı Son dakika haberler: Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 6 kişi için sınır dışı kararı verildi. Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 6 kişi için sınır dışı kararı verildi. Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalanmış, şahıslar emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmişti. N.W., C.M.C.V., O.R.M.M., A.J.S.S., A.J.H.H., A.M.W., O.H.S.S. adlı kişilerden C.M.C.V., tutuklanarak E-Tipi cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Kırşehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber: Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 6 sınır dışı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.