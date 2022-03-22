Son dakika haberleri! Kırklareli'nde zirai ilaç deposunda yangın: 2 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Kırklareli'nde zirai ilaç deposunda yangın: 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Kırklareli'nde zirai ilaç deposunda yangın: 2 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kırklareli'nde bir zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde bir zirai ilaç deposunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde bir zirai ilaç deposunun içinde M.A. ve H.D. kaynak yaparken yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede ekiplerce söndürülürken, yangına müdahale etmeye çalışan M.A. ve H.D. yaralandı.

Yaralanan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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