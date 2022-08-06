Son dakika haber: Kırklareli'nde yakalanan göçmenler Bulgar polisinin darp ettiğini iddia etti - Haberler

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Son dakika haber: Kırklareli'nde yakalanan göçmenler Bulgar polisinin darp ettiğini iddia etti

Son dakika haber: Kırklareli'nde yakalanan göçmenler Bulgar polisinin darp ettiğini iddia etti

Son dakika 3. sayfa haberi: Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren 8 kaçak göçmen yakalandı.

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Kırklareli'ne yasa dışı yollarla giren 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada Afganistan, Mısır, Fas ve Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler, Bulgaristan polisi tarafından darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiğini iddia etti.

Kaçak göçmenler, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Türkiye Göçmen 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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