Son dakika haber: Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi... Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen nedenle evde çıkan yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Kırklareli'nde henüz belirlenemeyen nedenle evde çıkan yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesi Zafer Caddesi'nde Mustafa Sazkesen'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın etraftaki evlere sıçramadan söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Lüleburgaz Kırklareli Güneş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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