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Son dakika haber... Kırklareli'nde bir kadın uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Kırklareli'nde bir kadın uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü

Son dakika haberler: Kırklareli'nde bir kadın uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kırklareli'nde bir kadın uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'nde bir apartmanın 2. katından gelen silah sesini duyan apartman sakinleri durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla kapı açılırken ekipler tarafından Songül A. (44) mutfakta başından yaralanmış halde bulundu. Evde bulunan 16 yaşındaki kızı M.A. ise olay anında camdan atlayarak yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül A. ve kızı M.A. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Anne Songül A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kızı M.A. bacaklarından yaralandı.

Olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaşan Z.A.A. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Öte yandan Z.A.A. hakkında Kırklareli Aile Mahkemesince 30 Eylül'de verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararının bulunduğu tespit edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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