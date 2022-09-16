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Son dakika haber: Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 49'a yükseldi

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Son dakika haber: Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 49'a yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan silahlı çatışmalarda yaralı sayısı 49'a yükseldi.

Kırgızistan- Tacikistan sınırında yaşanan silahlı çatışmalarda yaralı sayısı 49'a yükseldi.

Kırgızistan- Tacikistan sınırında Çarşamba günü başlayan, dün duran ardından sabah saatlerinde yeniden başlayan çatışmalar sürüyor. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünkü çatışmalarda 20 kişinin daha yaralandığı açıklandı. Çarşamba gününden bu yana Kırgız tarafından yaralananların toplam sayısının 38 olduğu kaydedildi.

Tacikistan tarafından yapılan açıklamalarda ise, çatışmalarda 2 askerin hayatını kaybettiği, 6'sı asker 11 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

Öte yandan, Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Tacikistan tarafının çatışmalarda ağır askeri teçhizatla birlikte sınır bölgelerindeki halkı "canlı kalkan" olarak kullandığı belirtildi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırgızistan Tacikistan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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