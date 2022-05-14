Son dakika haberi! Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı - Haberler

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Gözaltına alınan 24 kişiden 22'si tutuklandı

KİLİS - Kilis'te narkotik polisi 2 gün süren uyuşturucu operasyonlarında 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 10 Mayıs-12 Mayıs tarihi arasında yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 24 kişiyi gözaltına aldı.Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler, aramalarda ise

1.738 gr metamfetamin, 68,35 gr esrar, 15,41 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 14 bin 768 adet captagon, 4 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirdi.

Özel harekat polisleri, narkotik arama köpekleri ve zırhlı araçlarında katıldığı operasyonlarda, gözaltına alınanlardan 22'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.2 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa