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Son dakika haber... Kestiği kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Kestiği kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Bilecik'te kestiği kavak ağacının altından kalan şahıs hayatını kaybetti.

Bilecik'te kestiği kavak ağacının altından kalan şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Erkoca köyünde yaşayan İbrahim Karaboğa (57) bahçesindeki kavak ağaçlarını kesmeye başladı. Karaboğa, kestiği bir kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Karaboğa, cansız bedeni olay yerinde gelen nöbetçi savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik, 3. Sayfa, Haberler

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