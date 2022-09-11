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Son dakika haber! Keşan'da tefeci operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Keşan'da tefeci operasyonu

Son dakika haberler... Edirne'nin Keşan ilçesinde tefecilik yapan şahıs polise yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde tefecilik yapan şahıs polise yakalandı. Evinde yapılan aramalar sırasında tefecilik faaliyetlerinin kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirilirken, şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik faaliyetleri yürütüldüğünü tespit etti. Ekonomik sıkıntıya düşen şahıslara yüksek faiz karşılığında para verip tefecilik yapan, ağına düşürdüğü ödeme yapamayan vatandaşları da tehdit eden A.Ç. hakkında yapılan ihbarlar ve bulguların izini süren ekipler, şimdiye kadar 8 kişiyi mağdur eden şahsı yakaladı.

A.Ç.'nin Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda, mağdurlar ait kayıtların tutulduğunu bir defter ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç., savcılık tarafından serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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