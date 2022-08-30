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Son dakika haber... Kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 70 yaşındaki adam, akrabası tarafından evinde ölü bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 70 yaşındaki adam, akrabası tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Konuralp Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Burhanettin Ercan'dan haber alamayan akrabası evine gitti. İçeri giren vatandaş, yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesi sonrasında yaşlı adamın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konuralp Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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