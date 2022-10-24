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Son dakika haber! Kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Son dakika habere göre Adıyaman'da, yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu.

Adıyaman'da, yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2435 Sokak içerisinde bulunan bir binanın 2. katında yaşayan Asiye Bakar'dan (62) birkaç saat haber alamayan yakınları, Bakar'ın durumundan endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbarın yapılması sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıları kapalı olan daireye merdiven uzatarak içeriye girdi. Evin mutfak kısmında hareketsiz yatan Asiye Bakar'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen kadının cenazesi yapılacak olan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılacak.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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