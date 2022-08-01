Son dakika haber | Kemer'de kaybolan 2 turist çocuk, jandarma ekiplerince bulundu Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde konakladıkları otelin sahilinden kaybolan yabancı uyruklu 2 turist çocuk, jandarma ekiplerince bulundu. Antalya'nın Kemer ilçesinde konakladıkları otelin sahilinden kaybolan yabancı uyruklu 2 turist çocuk, jandarma ekiplerince bulundu. Beldibi Mahallesi'ndeki otelde konaklayan yabancı uyruklu A.S.'nin S.S. isimli çocuğu ve bir başka otelde yine yabancı uyruklu M.M.'nin M.M. isimli çocuğu sahilden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen bölgede geniş çaplı arama çalışmasına başladı. Yolunu kaybeden 2 çocuk, otel sahiline uzak bölgede jandarma ekiplerince bulundu. Çocuklarına kavuşan turist aileler sevinç gözyaşlarına boğuldu ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Antalya turist Kemer 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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